9日擱淺獲救的2隻糙齒海豚，今上午相繼在1小時內停止生命跡象。(成大海洋生物暨鯨豚研究中心提供／曹婷婷台南傳真)

一對疑似母子的糙齒海豚9日被發現擱淺在曾文溪口南岸青草崙堤防，2隻身形異常瘦弱，其中大隻的背肌更完全凹陷，成大海洋生物暨鯨豚研究中心歷經4天搶救，可惜的是，2隻在今天上午間隔1小時後，相繼身亡，將再進一步解剖，送專業病理判讀，釐清死因。

「很沉重告知大家，這2隻生理狀況不佳的糙齒海豚，早上停止了生命跡象。」成大海洋生物暨鯨豚研究中心主任王浩文表示，9日上午搶救的這2隻疑似親子的糙齒海豚，當下擱淺時，狀態即已非常不理想，研判是撐到最後才擱淺。

從2隻體型觀察，大隻為235公分、小隻為191公分，因糙齒海豚相當敏感聰明，以2隻必須看到彼此才比較穩定的情形，因此研判可能有親子關係，但仍需做親子鑑定才能確認。

王浩文說，乍見這2隻糙齒海豚第一眼是「從沒看過這麼瘦」的海豚，尤其是大隻的狀況更不佳，背部肌肉幾乎都凹陷，經血液檢查結果，得知2隻緊迫指數都相當高，皮質醇濃度高，顯示為均處於發炎感染、營養不良狀態，因此採取灌食水份、電解質、維生素，同時進行藥物注射。

他說，昨天開始，大隻母豚不時出現躁動、擺頭行為，小隻公豚也呈現緊迫狀態，呼吸強度也轉弱，今天上午，大隻的先停止生命跡象，1個小時後，小隻的也停止生命跡象，相繼離世。

王浩文說，工作人員後續會將海豚送往嘉義大學獸醫院斷層掃描，再運回成大做解剖採樣等病理檢驗，以還原可能造成牠們極度緊迫、身體狀況不佳的相關證據，並釐清確切死因。

他也提到，過去每逢鯨豚擱淺常被解讀為胃中有塑膠袋等異物所致，然而，過去1、20年搶救3、400隻鯨豚的經驗得知，僅約8％為非天然異物造成。