▲將代表民進黨參選立委的市議員張秉鈞（左）與表態參選立委的民眾黨前秘書長謝立功（右）在遶境時向民眾打招呼致意。（徐佑昇攝）

▲市議員張秉鈞（右）與民眾黨前秘書長謝立功（右）共同為基隆市民祈福。（徐佑昇攝）

▲表態參選立委的民眾黨前秘書長謝立功（右）在遶境也順便拜訪老朋友們，暢談基隆議題。（徐佑昇攝）

▲民眾黨前秘書長謝立功（右）以及民眾黨安樂區主任劉韋巡（左）與民眾合影。劉韋巡表示，會繼續經營，在地服務不會停止。（徐佑昇攝）

基隆安樂區的大武崙聖母宮12日適逢「武崙媽」誕辰，遶境大武崙一帶地區。有趣的是，民進黨基隆立委擬參選人議員張秉鈞與表態參選立委的民眾黨前秘書長謝立功，兩人恰好在現場巧遇，也共同分享對於基隆發展的看法。張秉鈞表示，為基隆好不分黨派，希望可以和謝來一場「君子之爭」；而謝立功也贊同張的說法，希望一起用政見和願景爭取基隆市民支持。

張秉鈞表示，武崙媽有求必應，長期守護安樂大武崙地區一帶民眾，因此特地來共襄盛舉，也希望為基隆市民一起祈福。而對於意外同框也來參加的民眾黨前秘書長謝立功，張表示，只要是為基隆打拼，就不該分政黨，大家一起努力，讓基隆更好。他也有信心，可以進入國會讓在地服務升級。

謝立功表示，他一直很關心基隆的文化與宗教發展，也定期會參與相關的活動。今天也很開心遇到看到即將代表民進黨參選立委的張秉鈞，也稱讚他長期為市民爭取服務。

謝立功認為，政治本來就不該只有仇恨惡鬥，而是該透過正面的政見討論，選出最能讓民眾過好日子的候選人。他在遶境過程中，除了見到很多老朋友加油打氣外，也聽到許多鄉親向他抱怨有關詐騙、治安等等的問題，許多民眾日子都不好過，想向媽祖求保佑，他看了也很不忍，希望未來能夠發揮專業，解決民眾問題。

遶境途中有民眾問謝到底是不是真的要選？謝立功當下表示「參選到底」。而陪同的民眾黨安樂區主任劉韋巡也表示，他去年市議員落選，表示努力還不夠，他會繼續經營，在地服務絕不會停止。

張秉鈞強調，期待這次的基隆立委選舉，能與謝立功來一場「君子之爭」，一起透過良好的政見與願景來爭取基隆市民支持，讓基隆更好。