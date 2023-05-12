清華機器人團隊DIT Robotics下週將征戰法國，參加歐洲自動化機器人大賽。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

清華大學機器人團隊DIT Robotics下周即將征戰法國，參加歐洲自動化機器人大賽（Eurobot），隊長陳彥廷表示，為了能最有效率地取得分數，今年清華機器人的機構及程式設計相較往年更複雜，希望比賽時能穩定發揮，拿出平常練習的實力。

歐洲自動化機器人大賽是歐洲歷史悠久、規模盛大的機器人賽事，每年集結超過一百個國家的隊伍同場競技、交流。今年比賽訂5月17日至20日在法國舉行，DIT Robotics成員正緊鑼密鼓地做最後測試與調整。

清大表示，今年賽事主題為「The Cherry On The Cake」，機器人要在時間內搬運圓形蛋糕到自己的地盤，並且完成按照指定順序排列、放上櫻桃等任務，還可以入侵敵方陣營奪取蛋糕，十分有趣且具挑戰性。DIT Robotics去年奪得歐洲自動化機器人大賽全球第4名，希望今年能挺進前3名，再創佳績。

清華機器人團隊共22名代表出賽隊員，包括陳昱棻、張宸瑋、戴雍、陳彥廷、李威杉、邱一恩、劉秉樺、康廷晨、黃興佑、陳鈺善、汪柏叡、王昭人、張修齊、張景翔、江鎮宇、吳曼慈、陳弘諺、詹詠順、陳昱仲、何宜樺、莊涵韻、朱軒毅，以及指導教授陳榮順、技術顧問黃浚鋒。