富邦投信投資策略師徐翊達在發表會上以「開啟2023下半場投資金鑰」為題，剖析下半年市場投資展望的看法。徐翊達表示，在4月中財報周與5月初FOMC會議後，市場開始修正第一季落底、第二季開始反彈迎接下半年季節性旺季的樂觀預期。

首先在企業展望上，Intel、AMD、高通分別代表PC與手機部門正式下調了對第二季的營收展望，將延續第一季的衰退。因此第二季的基本面預期仍處於低迷的狀態。儘管如此，多數企業仍對下半年的傳統旺季需求抱持樂觀態度，因此市場對以消費性電子為主的科技後市看法仍然分歧。

在經濟數據上，雖然就業與通膨同步降溫當中，但明顯下降不多，因此讓美國聯準會毫無疑問地於5月再升息1碼，連續第10次升息，讓聯邦基準利率來到5~5.25%。

雖然會後聲明正式刪除了繼續緊縮的字眼，讓市場對於5月是最後一次升息充滿期待，但聯準會主席鮑威爾也沒有把話說死，對於未來利率走勢必須繼續觀察經濟與金融緊縮的狀況。

市場關心的另一重點-降息，鮑威爾倒是說得很清楚，由於通膨過高與不擔心區域銀行的風險，今年或至少近期降息仍不是FOMC委員的討論重點。畢竟在經過500個基點的升息之後，美國第一季的GDP仍然成長1.1%，儘管低於去年第四季的2.6%，但並沒有如去年底市場預期地直接進入衰退。

在總體經濟放緩，而企業獲利對第二季保守之下，參雜著美國地區銀行的暴雷不斷，市場仍處於高度不穩定的狀態。徐翊達指出，回歸今年的投資主軸，先債後股。債券方面，受到利率來到相對高點，債券價格反覆打底下，未來降息後的資本利得可期；股票市場則仍有高度不確定性，除了銀行股與科技業業績的不確定性外，市場需求在高利率、高通膨的高壓環境下，是否仍有韌性，將是第二季的觀察重點。

徐翊達進一步指出，根據他對MBTI的理解，這像是一種自我探索的工具，並不只是命盤或星盤。16個人格就像16個心理的房間，人們喜歡待在一個最舒服的地方，但不表示沒有學習跟移動的能力。以他自己為例，在20多年投資研究領域成長的結果，讓他除了仍然喜歡保守穩健的投資之外，也學著要反市場操作，強迫自己走出舒適圈。所以富邦投信也藉由這個桌遊網站平台，根據4種性格特性推薦不同的ETF商品，更進一步地希望投資人找到自己能長期存放資金的地方，也推薦投資人走出舒適圈，隨著學習投入更廣闊的世界。