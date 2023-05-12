美國消費者產品安全委員會在通知上表示，消費者應立即停止使用派樂騰的飛輪，並與公司聯繫免費維修事宜。但用戶並不需要退回整組設備，派樂騰會提供一支新的座墊桿供用戶自行在家安裝。

受召修消息打擊，派樂騰周四股價重挫8.9%，收在6.86美元，創下自2019年IPO上市以來最低收盤價。

派樂騰在本月初發現其售價995美元的入門款飛輪座墊桿有問題。在某些情況下，座墊桿的焊接處可能斷裂。這份召修通知列舉了13件傷害事故。

這是繼召回飛輪踏板和跑步機之後，派樂騰近年來第4次披露產品缺陷。2021年，由於Tread+傳出多起傷人事件，甚至造成一名幼童死亡，派樂騰被迫停賣這款高檔的跑步機。兩年後，Tread+仍未返回市場，但該公司仍然提供修復和退款服務。

BMO Capital Markets分析師Simeon Siegel表示，這次召修飛輪與2021年召回Tread+跑步機的情況「明顯不同」，因為這次只涉及維修，而非全額退款。