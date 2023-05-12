美國總統拜登今天宣布一項全面性計畫，將遏制美國電廠排放導致全球暖化的氣體，作為美國致力因應氣候危機的一環。

這項計畫自2030年起，將針對以化石燃料發電的電廠實施愈來愈嚴格的碳排放限制要求，包括強制部分燃煤電廠直接在排氣的煙囪回收污染物。

美國環境保護署署長黎根（Michael Regan）在宣布草案的活動上表示：「在我國的各個角落，美國民眾都能看到且感受到氣候變遷帶來的破壞性影響。」

「顯然，我們已經來到人類歷史的一個關鍵時刻，我們所有人都必須立即採取行動，以保護我們的未來。」

美國環保署估計，其針對煤炭和天然氣的措施，到2042年將阻止6.17億公噸的二氧化碳排放到大氣層，這相當於減少了美國汽車年碳排量的一半。

但相關提案勢必將面臨來自共和黨執政各州的法律挑戰，可能會讓提案被提交至保守派占多數的最高法院。管制電廠的相關議案，先前曾遭美國最高法院否決。

這些提案遭美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）譴責，並稱提案對於「提供（美國民眾）負擔得起的能源，且可靠的美國能源供應商，構成生存上的威脅。」

由於再生能源的成本下滑，美國電廠的排放量隨之下降，但美國這個世界最大經濟體產生的溫室氣體仍有1/4來自電廠，這使得電廠成為拜登的首要目標。

美國世界資源研究所（World Resources Institute）所長拉蕭夫（Dan Lashof）告訴法新社：「我認為這樣的規範十分重要，這宣告電廠可以無限制排放碳污染的時代已經結束了。」

美國「憂思科學家聯盟」（Union of Concerned Scientists）的麥納瑪拉（Julie McNamara）表示，這個研議中的標準「象徵一個關鍵的轉捩點」，美國環保署「理應且有必要採取行動，來要求燃煤、燃氣電廠對其持續的碳污染負責。」（譯者：李晉緯/核稿：戴雅真）