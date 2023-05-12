少子化造成一般生愈來愈少，但特教生5年內卻增加30％，新北市議員李倩萍指出，新北市學齡前的特教代理老師比率高達24.7％，但特教生需與老師建立安全感與信任感，籲教育局讓321位具特教合格教師資格的代理老師轉正，才能讓特教生好好被照顧，新北市長侯友宜表示，特教老師非常重要，尤其學齡前是非常重要時刻，會責成教育局逐年補足特教老師。

李倩萍表示，2018年監察院曾調查新北市特教代理老師比例高達32.8％，不具特教教師資格高達5成，去年新北市總體特教老師代理比例雖降到29.6％，但國小特教代理老師比率高達36.2％，學齡前的特教代理老師比率24.7％，其中學齡前44位特教代理老師，具合格特教教師資格的只有2位，這樣的師資如何讓家長安心？

李倩萍認為，特教代理老師業務上比一般老師繁重，何況是特教生對老師的安全感與信賴感需要一段時間建立感情與良好溝通，但往往到雙方熟悉後能介入指導教育，代理老師就任期屆滿要被調走，怎麼能讓特教生被好好照顧教育。

李倩萍說，目前有321位特教代理教師具特教教師資格，如能讓他們轉正，相信會讓特教生獲得更好的教育品質，尤其學齡前的員額更應補足，前期教得好，後面才能輕鬆。

教育局長張明文回應，一定會積極處理，優先照顧特教孩子。