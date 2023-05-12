許多人喜歡去美式賣場好市多購物，日前一名會員抱怨，她買了某牌內褲，「想說內褲不能退，先買L號比較保險」，結果一穿太緊，再買XL號又太鬆，讓她非常苦惱。貼文一出，有內行網友指出，其實內褲也可以退貨，商品會被直接銷毀，另外，她買的內褲其實是不同的款式，尺寸有落差也是正常現象。

「尺寸原本就差那麽多嗎？」原PO在臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》發文表示，她平時穿內褲的尺寸是M或L號，這次在好市多買了某品牌的內褲，「想說內褲不能退，先買L號比較保險」，不料回家一穿尺寸太小，她不死心又買了XL號，結果尺寸過大穿起來太鬆。

從原PO分享的照片可見，她將L號和XL號的內褲擺在一起，XL號的內褲比L號的大了將近4分之一，讓她哀號「怎麼尺寸差這麼多？」買了2盒內褲都穿不下。

貼文曝光後，有眼尖的網友發現，這兩款內褲本來就是不同款式，褲頭的設計不同，一件是低腰款，另一件則是中腰款。對此，有內行網友表示，其實內褲還是可以退貨，「我退過，好市多說穿過的也要一起拿來才可以退」、「我買過，可以退，食物吃過都能退了」、「我上次有退，商品會被銷毀，若擔心，可以問退貨櫃台他們怎麼處理這類商品」。