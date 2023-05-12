為吸引國內外遊客造訪台灣，交通部觀光局結合各部會及地方政府舉辦「觀光亮點獎」評選，將從全台景點中選出18個創新亮點，挖掘出值得深度旅遊的觀光資源，讓旅客探索台灣，即日起網路「選讚」開打。

交通部觀光局首度舉辦「觀光亮點獎」評選活動，包括文化部、經濟部、教育部、退輔會、原民會、農委會、客委會及內政部營建署，以及各縣市政府、各國家風景區管理處等42個政府機關、123個景點與體驗活動報名參選，合力行銷台灣美麗風光。

「觀光亮點獎」評選分為生態、文化及樂活3大類，每類再分為「活動暨體驗組」及「設施暨景點組」等2個組別。第1階段採全民票選及專家書面審查，每組選出前6名後再由專家學者到現地勘察，評選出各組前3名觀光亮點獎得主，獲獎亮點觀光局除了進行國內宣傳外，將能獲得國外媒體踩線機會。

「台灣還有很多很好玩的地方！」交通部主任祕書黃荷婷指出，台灣雖然不大，除了大家熟悉的景點外，仍有許多亮點值得深度探索慢遊。再者，3年疫情期間，許多觀光旅遊地區在硬體設施和軟體活動優化升級，更不乏亮眼的創新，這次的觀光亮點獎評選，就是要找出極具價值之觀光資源。

高雄市政府推薦，壽山動物園2022年底重新開園展現新面貌，以「動物的自由之地」、「親子的同樂天堂」及「空中漫步長廊」等3大亮點重新登場；左營區的蓮池潭，南鄰龜山、北倚半屏山，清朝時期因潭中遍植荷花，每逢夏季清香四溢，素有「泮水荷香」美譽，成為清代的鳳山八景之一；旗津一直是大家玩水吃海鮮的首選，遊客總是絡繹不絕。

觀光局表示，「觀光亮點」活動網站票選於5月12日正式起跑，民眾只要用LINE登入就能投票，共有3大類6個組別，每天可以投6票，至6月30日為止，123個觀光亮點除了各有特色之外，更有必玩、必買及附近順遊景點，跟著順遊推薦一路遊玩，就能發現台灣新遊趣。

為了鼓勵民眾踴躍上網投票，每投1票就可獲得1次抽獎機會，天天投票周周抽獎，獎項包含觀光亮點體驗首發團、旅遊金、星級旅宿等。主辦單位預計於9月舉辦公布記者會及微策展，選出「觀光亮點獎」優勝得主。