研華台灣營運處副總經理林其鋒指出，研華深耕巴土市場十多年，全球皆有導入實績，如美國、拉丁美洲、越南等，並從2018年起就積極與全球電動巴士夥伴合作，以實現低碳綠能運輸願景，此次大力推動新能源巴士智能化並助力彩碤氫巴智能化即是最佳的典範之一，這次在彩碤新能源的氫能電巴上將提供研華智慧巴士管理雲平台、TREK車載電腦方案、Al行車安全解決方案、車輛診斷與車上互動多媒體等軟硬整合方案，期望藉此提升氫能電巴行車安全與效率，助力氫巴智能化。

林其鋒進一步說明，由於彩碤為全台第一家氫能巴士製造商，研華即透過車聯網技術與全球巴士行業經驗，協助其收集里程、車況、氫燃料電池資訊即時上傳雲平台，優化節能行駛模式及即時估算電池電能的功用，以利提升續航里程並可作為未來預防保養維修數據；此外，大數據分析資料能即時修正駕駛行為，並為其客戶-巴士營運商，從能耗數據中找出營運最佳解，期望藉此提升氫能電巴行車安全與效率，助力氫巴智能化。

智慧巴士解決方案，研華智慧巴士雲端管理平台與TREK車載電腦搭配，可將車輛狀態、車隊狀況、行駛事件分析等資訊即時傳回行控中心，透過雲端平台資料分析，提供電動巴士製造商與營運業者了解巴士狀態與駕駛行為分析。

AI行車安全解決方案，以TREK高整合型車載電腦，彈性整合多樣化周邊感測設備與軟體，包含AI攝影機、電子後照鏡、毫米波雷達，有效進行大車盲點、內輪差／A柱死角警示、前車防碰撞與駕駛者行為管理等。

車載互動多媒體解決方案，研華提供車上到站資訊推播與即時廣告看板，有效提升車輛營收與乘客滿意度。

研華將持續推動新能源車智能化，以AIoV整體解決方案為主體，持續與台灣及全球相關技術夥伴配合，建構強大智能車聯網生態系，以便為全球更安全、更高效、更低碳的智能全球交通解決方案而努力。