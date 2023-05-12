集保結算所表示，股東若發現徵求人及徵求業者以金錢或其他利益給股東買委託書，可檢附錄音、錄影等具體事證向集保結算所提出檢舉，集保結算所都會依法積極查核，經查證屬實且經金管會處分確定後，最高給予檢舉獎金20萬元，檢舉專線電話(02)2547-3733。

集保結算所呼籲，徵求人及徵求業者應確實遵守法令徵求委託書，不能有向股東價購委託書行為，經查核發現有違反法規者，其取得的委託書不予計入表決權，違法單位或人員還會遭受主管機關依證交法第178條規定，處以罰鍰24～480萬元。