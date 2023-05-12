中國外交部外交部發言人汪文斌在12日例行記者會上表示，15日起，中國政府歐亞事務特別代表李輝大使將赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯等5國訪問，就政治解決烏克蘭危機與各方進行溝通，強調從烏克蘭危機爆發以來，中方始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談。

根據澎湃新聞引述汪文斌指出，此次中方代表赴有關國家訪問，是中方致力於勸和促談的又一體現，充分表明中方堅定站在和平一邊，當前烏克蘭危機仍在延宕升級，外溢效應持續顯現，國際社會對停火止戰緩和局勢的呼聲越來越高，中方願繼續發揮建設性作用，在停火止戰、開啟和談，避免局勢升級等方面凝聚更多國際共識，為推動烏克蘭危機政治解決作出中國貢獻。

汪文斌說，大陸國家主席習近平提出的四個應該，四個共同和三點思考是中方處理烏克蘭問題的根本遵循。在此基礎上，中方發佈關於政治解決烏克蘭危機的中國立場聞見，體現上述核心思想。