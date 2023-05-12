花蓮一名33歲女子，因丈夫入獄，每月工作薪資不多，要撫養兩名幼子，因積欠健保費及機車燃料費共2萬多元，無力償還，薪水被強制扣押，母子3人到法務部執行署花蓮分署陳情，請求寬緩執行，花蓮分署考量家境清苦，撤銷扣薪執行令，並協助愛心轉介「財團法人張榮發慈善基金會」，在母親節前夕送暖。

花蓮分署表示，這名年約33歲的女子因滯欠健保費18462元及2250元機車燃料費等，經衛福部、台北區監理所花蓮監理站移送強制執行，經查女子除薪資所得外，名下無其他可執行財產，花蓮分署依法扣押薪資。

這名女子上個月寫陳情書，表示丈夫因案鋃鐺入獄，未留下任何積蓄，她從事觀光業基層員工，每月僅有最低基本薪資，要負擔房租、獨自扶養6歲和1歲的2名稚子，幼兒園費用已欠繳2萬多元，常需向老闆預支薪水才能勉力維持，請求寬緩執行。

花蓮分署審酌婦女提供具體資料，查證後認該薪資確僅維持3人基本生活所需，因此於4月20日依法撤銷扣薪命令，並考量這位堅強媽媽獨立扶養小孩的辛苦，進一步將此案轉介「財團法人張榮發慈善基金會」派員實地訪視，於母親節前夕確定予以扶助。

花蓮分署表示，「公義與關懷」為執行機關的重要執行宗旨，希望能透過與民間社會福利機構合作，將愛傳送至需要的角落。

執行署入獄扣薪母親節