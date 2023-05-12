教育部體育署為落實學生游泳與自救教學及增進學生游泳自救之技能，於5月4日及12日分別在台北市和高雄市舉辦「推動整合游泳資源、強化游泳與自救教學研習會」，並提供實體及線上的參與方式，可以重複觀看課程內容來加深學習，吸引眾多體育教師、教練及地方政府承辦人員一同參與。

此次研習會旨在提升教師、教練及政府承辦人員對於推動整合游泳資源及游泳自救教學、水域安全知識的認識，期許藉由整合資源，在正式課程中推動學校游泳與自救教學，讓學生在教學現場紮實學習游泳自救技能，培養正確的水安觀念。

研習會內容豐富，包括「政策說明」、「游泳與自救教學之安全管理與意外預防」和「自救能力基本指標教學應用」等。此次活動實體及線上超過百人一同參與，參加者踴躍發問與講師進行交流，共同探討如何有效推動學生游泳自救教育，透過互動學習，讓參與者充分學習及分享。

體育署表示，此次研習會是推動學生游泳與自救能力計畫中重要的一環，未來也將持續推動相關計畫，期能提供體育教師、游泳教練及推動游泳與自救課程的相關行政人員，完備游泳與自救教學應用知能，進而讓更多學生能夠學習游泳自救技能，提高水域安全意識。此外，體育署也呼籲地方政府與學校共同重視學生的游泳與自救教育，齊心協力，建構正確及實用的水域安全知能。