詐騙手法層出不窮，新竹市警局今與到都城隍廟商圈的「大冰果汁屋」舉辦快閃活動，答題換現榨果汁活動，參與民眾於現場正確回答警察局所設計的反詐騙題目，就可獲得貼有「要榨不要詐」西瓜汁1杯，活動限量100杯，吸引民眾熱情參與。

警方指出，近期最多民眾受騙的，依舊是投資型詐騙，只有口袋裡有存款，就必須要小心網路上認識的朋友，先交心後交情，聲稱教民眾投資，還有詐團會謊稱有股票名人帶你上天堂，存款就這麼入他們的庫房。

市警局也與「大冰果汁屋」合作辦理創意反詐宣導活動，以現榨果汁，邀請市民共同反詐，向民眾宣導「假投資」、「解除分期付款」等主要詐騙手法，健康現榨西瓜汁搭配創意果汁貼，將反詐觀念傳達給新竹市民，趣味諧音吸引人潮駐足也創造話題，盼強化市民防詐意識。

警方表示，現今社群網路YouTube、臉書等，常出現海量投資廣告，甚至竊取藝人、名人照片以強調保證獲利、穩賺不賠、利潤豐厚、提早財富自由等話術，假冒代言投資，讓民眾誤信獲利而投入資金，最後血本無歸，呼籲民眾提高警覺，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。