高雄市議員陳玫娟11日於議會農林部門業務質詢中表示，左營大路372巷道路拓寬爭取10多年，現正進行中，只剩自來水公司接管問題而工程停擺，因當地自來水壓不足，居民反映請自來水公司配合道路拓寬工程，盡速辦理管線更新，但自來水公司似乎不願處理。自來水第七管理處副處長徐志宏回答，目前有管線也評估過，最近因水情燈號橙燈，所以有減壓減量情況，有與新工處聯繫，先維持現狀，會後研議後再給議員是否更新管線明確答案。

陳玫娟指出， 左營、楠梓地區自水管線末端或地勢較高處，下午時常有壓力不足問題，用戶無水可用，請自來水公司說明如何調整，才能讓用戶都有自來水可用？另加昌二期長期水壓不足，導致缺水嚴重，請自來水公司盡快邀集相關單位共同會勘，務必到現場和對外管設計圖，負起外管設計施工責任，協助里民解決無水可用之苦。徐志宏副處長答覆，目前總水量受管制，但還是會照顧到民眾用水需求。

陳玫娟議員對於左楠地區水壓不足，用戶無水可用的問題，要求自來水公司盡快解決。

陳玫娟再針對翠屏里德惠橋下後勁溪步道破損嚴重，建議整修之事，詢問水利局說明改善進度？水利局長蔡長展回答，去年底已完成改善。

陳玫娟又說，楠梓區後勁溪護欄破損未修復，有安全疑慮，另步道5K600M附近雜草未清理，易造成行人與單車族滑倒受傷。蔡長展局長答覆，護欄因疏浚暫時拆除，5月底會安裝，這段時間會加強管理，雜草部分會盡速清理。

有關益群橋旁農業區，陳玫娟感謝水利局於去年質詢後，已種植花旗木，但針對南側雜草叢生部分，建議規劃體健設施及機車停車格。水利局長蔡長展說，農業地是國產局的土地，但會代轉議員的建議。

陳玫娟表示，感謝水利局修復海景街320號前公車站牌前水溝鋼筋裸露及水泥脫落部分，但里長反映仍有許多水溝破損嚴重（鋼筋裸露）情況，危及市民通行安全，建議水利局全面檢視，盡速修復。蔡長展承諾會盡速處理。

陳玫娟又說，日前會勘時，發現左營至聖路高雄銀行附近人行很糟，路邊側溝雜草髒亂，容易造成排水系統阻塞，請水利局盡速清理，另人行道上水溝設施及停車格的排水孔，請水利局配合養工處人行道修繕工程，一併進行調整，完善排水設施。蔡長展局長答應盡速處理。

關於陳玫娟議員提出的問題，高市水利局長蔡長展答應盡速處理。

陳玫娟又說，新上國小位於愛河上游附近，住三民區的學童很多，上下課必須通過大順路與明誠路，有安全疑慮，建請水利局規劃河堤路至新上國小跨河人行道橋樑。蔡長展局長表示，跨河通行的橋樑屬工務局業務，會轉達議員建議。

此外，青埔溝附近里民希望在兩岸規劃景觀美化，要求水利局能完成。蔡長局局長答覆，水利局有意美化青埔溝兩岸環境，5月19日晚上要開說明會，聆聽當地居民意見。