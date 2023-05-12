胡正大表示，敦泰第一季表現優於預期，且春天又有急單，帶動敦泰三月營收有相當程度增加，但四月又下滑到正常水準，目前客戶下單約四週，訂單可見度也依舊不高，看到大陸市場沒明顯復甦，消費興電子產品銷售未見大成長，他強調，敦泰第一季是最有壓力的一季，今年業績可望逐季上揚。

胡正大進一步談到，排除短單和急單，根據終端市場發展現狀來看，敦泰客戶在國際市場上包括東南亞、印度、拉丁美洲有不錯成績，且下游智慧機製造供應鏈庫存也逐漸去化下，整體來看，中長期訂單回溫，敦泰未來幾季會比第一季好，第一季傳統是最低的，接下三季則審慎樂觀。

談到TDDI短線漲價，胡正大表示，TDDI漲價是短暫現象，因為三月急單，但現在又恢復到先前情況，漲價已經看不見，未來還能不能也很難說。

新品方面，敦泰在筆電和汽車上，過去幾年努力開發新品與驗證，今年確實看到不錯成績，第二季可以持續下去。AMOLED觸控端，去年底有短暫下滑，但新的柔性屏在大陸逐漸增加，未來幾度會有相當不錯的表現。手機AMOLED驅動晶片部分，目前產品送客戶驗證，預期今年下半年可以量產。

敦泰第一季底庫存43.93億元，季減23.7%，年減24.5%。敦泰估計，庫存還會持續降低，成本較高的舊庫存估計今年可以消化完畢，但因為敦泰已經恢復正常投片，因此也會有新的庫存，希望今年底庫存天數可以降到100~110天左右。