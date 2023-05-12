台中一名男高中生去年5月12日在學校地下室女廁偷拍2名女老師，用手機伸入門縫偷拍，其中一名受害女老師發現後追出去，教官最後在隔壁男廁找到該學生；男學生事後雖有意調解，但女老師皆堅持需重罰，法官依2項竊錄非公開活動及身體隱私部位罪合併判處拘役70日。

判決書指出，男子與A女、B女均為師生關係，男子在去年5月12日上午11時20分在臺中某學校地下1樓的女廁內，用手機伸入B女如廁的廁所門縫內偷拍，同一天下午2點35分，再度在同一處偷拍A女身體隱私部位3次，A女後來發現追出廁所外，教官後來在隔壁男廁發現躲起來的男子。

法官認為男子不尊重他人隱私，偷拍A女、B女如廁，嚴重侵害個人隱私，造成對方心理上不安，雖然男子坦承犯行有調解意願，且當庭向2女表達歉意，但2名老師並無意願調解，希望男子遭重罰；法官審酌男子無前科，高中肄業在披薩店打工，時薪僅180元，現與兄長同住，家中尚有父親。

法官依男子犯竊錄非公開活動及身體隱私部位罪，共2罪，各處拘役40日，可易科罰金，合併應執行拘役70日，犯案的APPLE手機沒收。