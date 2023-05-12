聯發國際總經理賴柏宇表示，雖然美國市場受到2、3月暴風雪及通膨等挑戰，公司首季營收達1.7億元、年增1.81％，同時憑多年營運經驗有效掌控物料等營業成本，首季毛利率為59%，年增達8%以上，稅後淨利創下同期新高。

展望後市，隨著夏季手搖飲旺季來臨，公司透過創新商品研發，同時調整營運體質以提高門市業績，聯發國際第二季在美國將開出近10間門市，6月底全美店家數可望突破160間。此外，有41家門市的香港市場也將有大型展店計畫，今年底全球新展店數可望突破50家以上。法人預期，進軍美國十年的聯發國際，透過穩健展店和深耕市場等策略，將持續站穩美國，後續營收動能與成長可期。

「Sharetea歇腳亭」在美國已開立152門市，同時有19家店正在裝修中。近期美國整體消費市場仍受到物價飛漲等衝擊，對此聯發國際已全面啟動美國深耕計畫，包含設立倉儲以降低營運成本，同時總部祭出加強加盟主和員工教育訓練、發展多元商品、導入科技服務等方式，以此提升門市的獲利表現。