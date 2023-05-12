已婚陳姓白牌車司機因工作認識女子小玲（化名），一次路上遇到獨自運動的她，竟強拉對方上車伸出狼爪，家人獲悉消息後報警提告，法官審酌後認為，陳男侵害女子貞操權、身體權情節重大，一審判決精神賠償15萬元，可上訴。

判決指出，陳男擔任白牌計程車司機、以搭載客人為業，因小玲與家人曾經搭乘2至3次，因而認識，僅乘客與司機關係，無交情可言。但他卻在駕車途中閒聊，知道女子是輕度智能障礙患者，某日騎乘機車行經堤防，見她獨自運動，竟不顧對方反抗，強拉小玲上車，載往偏僻處伸出狼爪。

檢警表示，陳男利用女方身心發展及智識水準均低於一般人，無法即時呼救或反應特性，強制猥褻、侵犯得逞。事後事情被家人得知，氣得報警提告。

法官認為，陳男國中畢業，已婚，有3子，家中有母親、女兒需要撫養，從事計程車業、月收入1至2萬元。審酌後判決須賠償對方15萬元。

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