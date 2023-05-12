台東市順天宮。（蔡旻妤攝）

台東市百年老廟順天宮有1頂逾70年歷史的神轎，為當年信徒集資7283元打造而成，雕刻工藝來自鹿港木雕世家的李松林團隊，歷經多年，神轎多處遭蟲蛀，部分脫落損壞。為避免搬運過程再度損壞，台東縣政府文化處委託正修科技大學文物修復中心團隊現地修復，預計10月完成，縣長饒慶鈴、議長吳秀華都前往關心。

台東市順天宮有1頂逾70年歷史的神轎，後方匾額僅載明信徒及捐款金額，經團隊考察才發現出自已故木雕大師李松林之手。（蔡旻妤攝）

台東市順天宮有1頂逾70年歷史的神轎，因部分破損，台東縣政府文化處委託正修科技大學文物修復中心團隊現地修復。（蔡旻妤攝）

台東市順天宮有1頂逾70年歷史的神轎，因部分破損，台東縣政府文化處委託正修科技大學文物修復中心團隊現地修復。（蔡旻妤攝）

台東市順天宮有1頂逾70年歷史的神轎，因部分破損，台東縣政府文化處委託正修科技大學文物修復中心團隊現地修復。（蔡旻妤攝）

台東順天宮現存1頂民國40年雕製的老神轎，為當年信徒集資打造，然而匾額上只寫了信徒姓名及出資金額，卻不知出自哪位大師之手，經逢甲大學團隊文物普查，發現雕工細膩栩栩如生，才確認是來自鹿港木雕世家的李松林團隊，轎身四面皆刻有花草及人物飾樣，轎頂結構為竹編，上覆蓋布層。

台東縣政府自2020年起針對台東天后宮、順天宮及以天官堂等百年寺廟文物普查，以發掘文物的歷史及藝術價值，藉此保存台東在地文化資產。縣府昨晚特別在順天宮前廟埕舉行修復前說明會，由正修科技大學文物修復中心團隊說明科學檢測及修復流程。

經縣府文化處召開古物文化資產審議委員會後，神轎已有「文化資產古物」身分，不過，神轎多處遭蟲蛀，少部分木構件脫落，轎頂竹編結構斷裂而凹陷、布層大面積破損；所幸轎身木結構尚強健，現保存於順天宮王爺神座後方專有空間展示，為避免搬運過程造成損壞，修復作業採現地進行。

順天宮「第一神轎」迄今有70年以上歷史，因長年風吹日曬而多處損壞，台東縣府爭取中央補助投入105萬元修復，盼能重現神轎當年風貌及保存文化，讓更多人能見證廟宇雕刻之美。

已故木雕大師李松林出身鹿港木雕世家，畢生奉獻於傳統木雕領域，1985年獲頒教育部首屆民族藝術薪傳獎，1989年榮獲教育部第一屆重要民族藝術藝師；兒子李秉圭承繼家學，2013年與2018年先後以「鑿花技術」與「傳統木雕」，得到「人間國寶」雙認證的最高肯定。

饒慶鈴感謝正修科技大學校長龔瑞璋及團隊協助，並肯定順天宮主委楊卿勇對保存台東寺廟神轎古物的努力，日後待修復完成，將為神轎量身打造可調整溼度的展示櫃，預計10月前辦理成果發表會，由廟方開放大眾參觀，為北町宿舍群增添藝文景點。