台中市長盧秀燕12日出席烏日全民運動館開工動土典禮，期盼未來提供烏日區及鄰近區域居民動空間、集訓活動之場地。（潘虹恩攝）

台中市長盧秀燕投入逾3.5億爭取在烏日建造台中首座「全民運動館」，12日出席烏日全民運動館開工動土典禮。（潘虹恩攝）

台中市長盧秀燕上任後陸續推動10座國民暨兒童運動中心建置，由於烏日區人口未達國運中心設置標準，於是投入逾3.5億爭取在烏日建造台中首座「全民運動館」，12日舉辦開工動土典禮，期盼未來提供烏日區及鄰近區域居民動空間、集訓活動之場地，工程預計2025年完工啟用。

盧秀燕說，烏日地區是台中市非常指標而且熱門的區域，「怎麼把不好的建設拿掉，把好的建設加進來是很重要的目標」；由於烏日地區人口數未達教育部體育署「國民運動中心規畫參考準則」15萬人的設置標準，不過經過市府、議會、立法院、中央共同努力，興建烏日全民運動館。

盧秀燕說，目前興建經費約3.5億左右，感謝中央補助1億，但完工後尚需進行內裝，評估總經費會落在4.5至5億之間，預計2025年完工啟用。烏日地區除全民運動館興建中尚有烏日新榮和段社會住宅正在興建，以及烏日婦女綜合福利館預計今年落成啟用，其中包括公托與親子館等設施。另外，烏日公幼也已設置完成。

建設局長陳大田表示，烏日全民運動館基地位於健行路及三榮九路交叉口，鄰近烏日林新醫院、高鐵台中站，目前規畫地上3層空間及平面停車場，其中包括提供籃球、羽球使用的綜合球場及全齡體能訓練場、新型態健身房、韻律教室、瑜珈教室等多項運動空間；另，為滿足親子及兒童使用需求，也規畫兒童運動中心等多項設施，完工後將提升烏日居民運動與兒童遊憩的便利。

建設局指出，烏日全民運動館不僅提供全齡運動服務，著重於成人運動設施，更納入兒童運動元素，並以「外繞的環狀熱身跑道」為亮點，讓民眾跑步時視野遼闊，連結在地風景，以達到身心靈放鬆。