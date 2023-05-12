南投縣議員簡千翔說，南投市青年住宅換算每戶一坪售價14萬元左右，要縣府承諾不漲價。（楊靜茹攝）

南投縣議員林儒暘建議建設處，將抽中青宅民眾可依自己需求進行客變，售價將有所不同部分要講清楚。（楊靜茹攝）

南投縣議員林憶如認為，建設處應該把青年住宅完工、申購方式向大眾講清楚，提供相關資訊給地方多加宣傳。（楊靜茹攝）

南投縣議會定期會第3審查會12日登場，南投縣議員簡千翔、林儒暘、林憶如等人關心南投市青年住宅標售問題。簡千翔、林儒暘要求縣府建設處，能否承諾南投市青宅每坪14萬元不漲價？建設處長張洲滄解釋，抽中青宅民眾可依自己需求進行客變，加上原物料上漲，所以售價可能與當初估價有些微差異。

南投青年宅每坪售價約14萬元 議員認為不夠便宜

簡千翔強調他認同南投縣長許淑華有關宜居城市的施政主軸，房價、友善公共設施是宜居城市兩大基本指標，既然友公設落後其他縣市20年，也代表有很大進步空間，縣府前年動工興建南投市文化路的青年宅，縣府建設處能否告訴民眾青年住宅何時完工？購買資格及價格是多少？

張洲滄指出，南投市文化路青年住宅，分2期、興建100戶，前年9月動土，首期3房型、4房型共45戶，完工後可辦理銷售，18歲至45歲青年有機會可登記抽籤承購，不過因為疫情等因素業者申請展延，預計11月左右、年底前完工，每戶500多萬元至600多萬元不等。

簡千翔說，換算每戶一坪售價14萬元左右，能否承諾不漲價？若建設處無法承諾不漲價，這樣南投市青年住宅戶數少、售價又漲，縣府已違背青年住宅基本原則，根本就像小建商，又不像花蓮青年宅一戶250萬元，比市價便宜很多，建議以租代買建構多元化的住宅，嘉惠更多年輕人。

林儒暘也接續質詢，南投市青宅售價不能低於土地取得與建造相關成本，所以南投市青宅不可能賣250萬元，不過南投市青宅將完工，建造成本早已估算好了，為何還有漲價的可能性？

張洲滄解釋，抽中青宅民眾可依自己需求進行客變，加上原物料上漲，所以售價可能與當初估價有些微差異。

林儒暘、林憶如均認為，建設處應該把青年住宅完工、申購方式向大眾講清楚，提供相關資訊給地方多加宣傳。南投縣府除了在南投市、竹山鎮、草屯鎮蓋青年住宅以外，希望建設處也能朝社會住宅做考量，讓更多年輕人以租代購。