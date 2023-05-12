胡瓜、小禎、胡釋安日前接受Vogue影音訪問，難得互相大爆料外，三個人還說感情好但就是「沒有默契」，小禎與安安更被認證「綜藝血統純正」與爸爸胡瓜的互動火花，更讓現場歡笑聲連連。

訪問中意外抖出胡瓜見過胡釋安兩任女友，都是很有禮貌的「小隻女」，很像韓團女生，讓胡釋安害羞的表示，現在「口味」也是如此。被問到誰比較像爸爸？全家毫無懸念指著小禎，胡瓜更是稱讚小禎機智、反應快跟身高都傳承到他，尤其是熱心助人、安排事情得宜都是一模一樣，讓小禎馬上回應說：「你是變相在稱讚你自己吧。」

被問到最喜歡瓜哥哪一個綜藝節目，3個人同時寫出周六晚上8點《最強綜藝秀》，小禎也說安安都有去錄影，也是首次合作一定印象深刻。最後提到在家人身上學到最有意義的事情，小禎跟胡瓜也提到近年熱心於公益的活動，像是7／29啟能中心的募款餐會，全家一起出動力挺，瓜哥把「善」傳承給子女一起，這讓他覺得這最有意義的事情。