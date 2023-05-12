中國外交部發言人汪文斌今天宣布，15日開始，中國政府歐亞事務特別代表李輝將赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯5國訪問，就政治解決「烏克蘭危機」與各方進行溝通。

據陸媒澎湃新聞報導，中國外交部今天舉行例行記者會，汪文斌被問及相關議題時做上述表示。

汪文斌指出，此次中方代表赴有關國家訪問，是中方致力於勸和促談的又一體現，充分表明中方堅定站在和平一邊，當前「烏克蘭危機」仍在延宕升級，外溢效應持續顯現，國際社會對停火止戰緩和局勢的呼聲越來越高。

他並說，中方願繼續發揮建設性作用，在停火止戰、開啟和談，避免局勢升級等方面凝聚更多國際共識，為推動「烏克蘭危機」政治解決作出中國貢獻。

汪文斌也指，「烏克蘭危機爆發以來，中方始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談。」

中國國家主席習近平4月下旬時與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話。

習近平當時就表示，中方堅持勸和促談，並將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決「烏克蘭危機」與各方深入溝通。

俄羅斯入侵烏克蘭已逾一年，但至今中國仍不願以「俄烏戰爭」稱呼此事，也絕口不提「俄羅斯入侵烏克蘭」的事實。（編輯：唐佩君）