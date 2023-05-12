多家船公司、貨代業者表示，美國線需求持續疲弱壓抑運價，船公司勢將持續調控艙位穩運價，靜待景氣復甦，業界預估，景氣落底將延到第三季。
SCFI指數12日報價，下跌14.88點至998.29點。其中，上海到美西每40呎櫃運價1,385美元，下跌68美元、跌幅4.68％；到美東每40呎櫃運價2,381美元，下跌15美元、跌幅0.63％。
上海到歐洲每20呎櫃運價870美元，小跌5美元、跌幅0.57％，跌幅較上周收斂；到地中海每20呎櫃運價1,624美元，小漲8美元、漲幅0.5％。
上海貨櫃出口運價綜合指數SCFI連續三周跌勢，12日最新報價續跌14.88點至983.41點，跌幅較上週擴大至1.49％，歐美主要航線，除了地中海線小漲0.5％之外，美西、美東、歐洲線分別下跌4.68％、0.63％、0.57％，多數近洋線運價也跟著平盤整理。
多家船公司、貨代業者表示，美國線需求持續疲弱壓抑運價，船公司勢將持續調控艙位穩運價，靜待景氣復甦，業界預估，景氣落底將延到第三季。
SCFI指數12日報價，下跌14.88點至998.29點。其中，上海到美西每40呎櫃運價1,385美元，下跌68美元、跌幅4.68％；到美東每40呎櫃運價2,381美元，下跌15美元、跌幅0.63％。
上海到歐洲每20呎櫃運價870美元，小跌5美元、跌幅0.57％，跌幅較上周收斂；到地中海每20呎櫃運價1,624美元，小漲8美元、漲幅0.5％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。