多家船公司、貨代業者表示，美國線需求持續疲弱壓抑運價，船公司勢將持續調控艙位穩運價，靜待景氣復甦，業界預估，景氣落底將延到第三季。

SCFI指數12日報價，下跌14.88點至998.29點。其中，上海到美西每40呎櫃運價1,385美元，下跌68美元、跌幅4.68％；到美東每40呎櫃運價2,381美元，下跌15美元、跌幅0.63％。

上海到歐洲每20呎櫃運價870美元，小跌5美元、跌幅0.57％，跌幅較上周收斂；到地中海每20呎櫃運價1,624美元，小漲8美元、漲幅0.5％。