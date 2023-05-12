前立委郭正亮。（資料照片）

對於前立委郭正亮稱政府因證嚴法師相關發言壓力「才決定放行」BNT疫苗，並暗指當中有所謂「商業利益」，總統府發言人林聿禪11日在臉書表示，郭正亮的相關談話全屬捏造不實。郭正亮11日在政論節目《國民大會》回應，那個林聿禪妹妹，對當時的情況不一定了解啦，那個是被交辦的嘛！不然張惇涵為什麼不自己出來講？「她不是針對我，她是要針對BNT啦！她哪裡是針對我！」

林聿禪說，2021年政府與鴻海／永齡基金會、慈濟基金會、台積電三方，公私合力克服干擾，成功採購BNT疫苗，是台灣遭遇百年大疫期間，透過公私協力，守護國人健康的展現。總統府對於三家捐贈單位，一直都是表達感謝，誠如慈濟基金會今天稍早所發布的聲明，總統府也感恩各界共同努力成就此事。

林聿禪表示，很無奈看到郭正亮身為公眾人物，卻無視言責，以不實言論誤導輿論，總統府對於此類操弄不實訊息、製造對立的行為給予譴責。

林聿禪強調，「政府絕不可能阻擋疫苗採購」，並呼籲部分政治人物勿再以疫情做政治消費，停止不必要的政治操作。

郭正亮11日在政論節目《國民大會》回應，那個林聿禪妹妹，對當時的情況不一定了解啦，那個是被交辦的嘛！不然張惇涵為什麼不自己出來講？「她不是針對我，她是要針對BNT啦！她哪裡是針對我！」