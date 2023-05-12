臉書社團「花蓮同鄉會」今（12）日有網友上傳一段影片，花蓮吉安鄉稻香村平交道警鈴已響，有一輛白色自小客卡在平交道範圍內黃網線上，列車以低速緩慢經過，過程讓人捏把冷汗，但知情的花蓮人則表示，「幾乎每天都會這樣」。

網友上傳影片，白色自小客車臨停於吉安鄉稻香村平交道內，因觸動平交道異物偵測系統，致當時台鐵列車緊急降速慢行通過，險釀事故。（摘自花蓮同鄉會臉書）

網友上傳的影片，拍攝時間為5月9日晚上20時30分許，有一輛白色自小客車停於吉安鄉稻香村平交道內黃網線，因觸動平交道異物偵測系統，導致當時行經該處的台鐵第317次列車普悠瑪列車，司機員採緊急降速後慢行通過，險釀事故。

但據當地民眾表示，稻香村平交道黃線區域面積大，有駕駛人反應，常有車行至黃線時警鈴響起，結果「誤闖」到平交道前，警鈴與柵欄這時緩慢下降，疑有設計不良改善需要。網友也紛紛留言，「同個時間同一個地點連兩天被關了兩台車」、「住附近~幾乎每天都會這樣~火車常按喇叭~然後停下來」、「欸我也有很突然被關在裡面過⋯那個柵欄真的是一瞬間放下來的」、「我也被關過一次，真的嚇死人」、「會罵駕駛的肯定不常走這路段」。

針對民眾反映平交道設計不良問題，台鐵花蓮電務段長洪明旭表示，稻香平交道路口比較複雜、路幅較寬，遮斷桿的幅寬約41米，車子在平交道開始告警，路口遮斷桿在4到6秒才會放下，遮斷桿平後，出口端的遮斷還沒放下，還有4到6秒秒差，若進入平交道範圍，一定可以利用秒差通過平交道，稻香平交道秒差已經調到最高的6秒。

因該處平交道常遇到車輛「卡」在平交道前後狀況，段長洪明旭強調，這部分涉及公路道路權責部分，會邀請相關單位召開會議解決問題，保障用路人安全。