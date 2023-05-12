以筆具起家的萬寶龍，今年的形象廣告和店裝風格皆以「圖書館」（The Library Spirit）為主軸，充滿濃濃的書香味。萬寶龍台中新光三越店昨日重新開幕，店裝以倫敦綠勾勒英倫風格的圖書館，邀請在《模仿犯》有傑出演出的姚淳耀與江宜蓉擔任開展嘉賓，兩人手拎萬寶龍新款Soft系列包款，渾身散發書卷味。

姚淳耀（左）與江宜蓉擔任萬寶龍台中新光三越店開幕嘉賓，分享偏愛實用的大包款。（Montblanc提供）

姚淳耀與江宜蓉兩人在劇中飾演媒體工作者，大型公事包、手提包不離身，其實兩人在私底下也偏愛實用的大包款。姚淳耀分享他是個捷運族，平日都揹著後背包，容量大且行動方便，在都會遊刃有餘；江宜蓉則說她的個性容易緊張，為了有備無患，包包裡裝滿小東西，自嘲「偶包很重」。

萬寶龍Soft系列後背包，5萬7700。（Montblanc提供）

今年全新登場的萬寶龍Soft包，延續萬寶龍設計簡約、線條俐落與實用等特色，但包款採用柔軟的小牛皮，款式也融入更多時尚元素，除了萬寶龍的經典黑之外，還有大象灰、磚紅、活力橘、英倫綠和迷霧藍等繽紛色彩的包款，顯得更加時尚且青春洋溢。

萬寶龍Soft系列迷你4卡皮夾，9400元。（Montblanc提供）

其中江宜蓉最喜愛一款迷你斜背包，包上有筆夾的貼心設計，取用筆非常方便，呼應江宜蓉在戲中媒體記者的角色，讓她愛不釋手，是萬寶龍本季的主打包款。另一款手提公事包，跳脫傳統公事包硬挺方正的皮包款式，採用黑色和大象灰的柔軟小牛皮縫製，外袋還有拉鍊袋的貼心設計，款式更加時尚且實用。

萬寶龍Soft系列迷你圓盒包，1萬4000元。（Montblanc提供）

萬寶龍近來行銷策略朝全方位時尚精品發展，除了筆具、腕表之外，皮革配件的比重也愈來愈重，未來萬寶龍每一季都會推出新款配件，繼倫敦風的Soft系列皮件之後，下一季還會有紐約街頭潮流時尚主題的包款，以迎合時尚流行快速汰舊換新的步調。