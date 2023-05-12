姚元浩坐在車上，不知道要去哪。（好看娛樂提供）

《嗨！營業中》預告中4位新成員的剪影曝光。（好看娛樂提供）

《嗨！營業中》第二季日前釋出預告影片，開門見山就表示這是一個詐騙節目，炎亞綸在車上密閉空間，一直問司機說到底要去哪？好不容易到了飯店坐在床上傻問合夥人說：「怎麼只有我一個人？」另一位成員莎莎一臉疑惑跳針問說：「是不是要去蘭嶼？請問是去蘭嶼嗎？」然後到了目的地直跳腳問合夥人說：「我要到明天早上九點才看得到其他人嗎？」

姚元浩搭上了不知道目的地的神祕巴士，一路開往深山，喃喃自語說：「整條路上都沒有車，有一種被賣掉的感覺，是被綁架了嗎？」該影片上架後網路上發出一片哀嚎，網友直敲碗說：「《嗨！營業中》第二季沒有鬼鬼和浩子的身影？」而究竟是否原班人馬回歸節目，就要等待製作單位揭曉答案了。

外界所關心的新成員人選，好看娛樂終於釋出新成員影片，只不過這個影片是剪影呈現四位音樂人在樂器上的才華，三位會彈貝斯、會拉小提琴、會打鼓的音樂才子以及會彈鋼琴的音樂才女。網友也效法柯南辦案，從身形、髮型去觀察細節，也掀起不少話題。