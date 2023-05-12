分析師認為，日企財報好壞參半，不過，不少公司要祭出庫藏股計畫，同時要派發更多股息給股東。投資人高興之下積極進場，日經才有機會再創新高點。
大型類股中，曾示警年度獲利目標恐不如預估的東京威力科創，股價不跌反大漲3.21%。同時，愛德萬測試也大漲3.32%。
不過，軟銀卻大跌3.68%，因年度虧損是市場預期的3倍之多。夏普也因年度意外大虧19億美元，股價暴跌8.69%。
在晶片等權值類股上漲帶動下，日經盤中一度漲至29,426.06點。收盤時，日經指數收29,388.3點，漲261.58點或0.9%，創2021年11月以來最高。同時，日經周線也漲0.8%。東證收2,096.39點，漲13.3點或0.64%，周線漲0.95%。
分析師認為，日企財報好壞參半，不過，不少公司要祭出庫藏股計畫，同時要派發更多股息給股東。投資人高興之下積極進場，日經才有機會再創新高點。
大型類股中，曾示警年度獲利目標恐不如預估的東京威力科創，股價不跌反大漲3.21%。同時，愛德萬測試也大漲3.32%。
不過，軟銀卻大跌3.68%，因年度虧損是市場預期的3倍之多。夏普也因年度意外大虧19億美元，股價暴跌8.69%。
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