在德國時間周五早上，鮑曼在歐洲央行發表演說時表示，未來在考慮升息，以及考慮在什麼情況下我們的政策利率才算達到足夠具限制性的立場時，我會著眼於證據是否一致顯示通膨確實正處於下行。

鮑曼表示，最新公布的4月消費者價格和就業報告並沒有讓她相信通膨正在下降，「通膨仍然過高，核心通膨指標一直居高不下，同時失業率在下降，而薪資持續增長。為了降低通膨，並創造環境來支持一直相當強勁的就業市場，我預期我們的政策利率將需要在一段時間內保持在足夠具限制性的水準」。

周三在美國發布4月消費者物價指數（CPI）報告數小時後，里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金表示，高通膨仍然「頑強」，且邁向聯準會設定之2%目標的進展也不再那麼大，此番發言被解讀是在暗示聯準會不排除再度升息的可能性。

美國CPI年漲幅略跌至4.9%，創下兩年來新低。但排除波動較大的食品與能源價格後，4月核心CPI年漲5.5%，自去年12月以來幾乎沒有變化。

巴爾金表示，總體來看，4月通膨報告所呈現出來的仍是「高通膨很頑強」，且近幾個月以來，核心CPI月漲幅一直維持在0.3%～0.5%區間。他並表示，一旦出現「任何需求將再度升溫的跡象」，他會支持再度升息。

上周聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）一致表決通過升息25基點，至介於5%～5.25%，創下自2007年8月以來的16年新高。在會後聲明中，該決策委員會刪除3月聲明曾出現的「委員會預期再度收緊政策或許是合適之舉」的措辭，被市場解讀為暗示可能暫停升息，但該委員會也表示官員們在決定政策舉措時將考慮各種因素。

巴爾金表示，聯準會在上周會後發出的訊息明顯不是「要暫停升息」，甚至不是「利率必然已經到頂」，相反地，聯準會想表達的是「如果有需要，央行擁有『做更多事』的選擇性，以及如果應該等待，央行也可以選擇等待」。

紐約聯準銀行總裁威廉斯周二表示，我們還沒有說我們已經完成升息任務。如果通膨沒有下降，聯準會一直都有升息這個選項，「在我的基本預測中，我看不到有任何在今年降息的理由；而如果數據不配合，也是有進一步升息的可能」。