聯發國際2023年首季合併營收1.71億元，季減8.05％、年增1.81％，營業利益0.31億元，季減達25.49％、但年增達21.42％，稅後淨利0.2億元，季減11.53％、但年增1.19％，均創同期新高，每股盈餘1.02元。毛利率創59.35％新高，營益率18.62％則創同期新高。

聯發國際總經理賴柏宇表示，即便美國市場2、3月受暴風雪及通膨等挑戰，首季營收仍創同期新高。同時，公司靠著多年營運經驗，有效掌控物料等營業成本，帶動毛利率逆勢改寫新高，稅後淨利亦創同期新高，營運淡季不淡。

展望後市，隨著夏季手搖飲旺季來臨，聯發國際除持續創新商品研發，並同時調整營運體質以提高門市業績，本季在美國將開出近10家門市，預期6月底全美門市可望突破160家。此外，擁有41家門市的香港市場亦有大型展店計畫，今年全球新展店數可望逾50家。

聯發國際表示，近期美國整體消費市場仍受物價飛漲等因素衝擊，公司對此已全面啟動美國深耕計畫，包括設立倉儲以降低營運成本，同時總部祭出加強加盟主和員工教育訓練、發展多元商品、導入科技服務等方式，以此提升門市獲利表現。

聯發國際指出，「Sharetea歇腳亭」目前在美國已開立152家門市，尚有19家店正在裝修中。法人預期，聯發國際進軍美國達10年，透過穩健展店和深耕市場等策略，將持續站穩美國市場，看好後續營收動能與成長可期。