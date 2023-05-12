考量天然氣供氣需求大增，且天然氣發電機組將由中載、尖載機組轉變為基載機組，如果既有輸氣網絡遇到受損及歲修期間將造成供氣不穩定，中油因而提出「永安至通霄第二條海底輸氣管線興建計畫」，今第三度闖關環評初審小組，雖然在地民眾、漁會提出多項質疑，但仍通過初審。

開發單位表示，本路線海管沿既有海管東側約1公里（間距500公尺以上）範圍佈設，含海陸域總長約233公里並採36吋管徑，並將依海域底質環境選擇合適及環境衝擊較小工法，包括管線運至鋪管船進行銲接檢查，於預定海床位置鋪設、鋪設作業步驟依序為挖溝、鋪管、回填及拋石，並於交通部航港局航船公告施工資訊，並設立警戒船避免其他作業船隻誤闖。

但有當地里長直言，中油應比照台電給予當地人回饋，包括100％在地化聘用、海水共同給水管道等，更應評估凸堤效應對當地漁民的影響，有環團直指，該案鯨豚調查不足、未完全評估，更未提及生態補償方案，僅因應措施也只針對台灣白海豚，並未針對其他鯨豚有因應措施。

也有環評委員在意施工期間鯨豚監測、石虎保育、珊瑚調查等，最後要求中油應補充本計畫施工期間對漁業養殖區（牡蠣及文蛤）及漁場之影響評估，並研提因應措施；另環境監測計畫之調查項目增加近海養殖漁業後通過環評小組初審。