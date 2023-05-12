彰化縣北斗鎮長李玄在涉犯圖利罪遭判刑1年10月定讞，褫奪公權2年。彰化地檢署指出，已啟動防逃機制；彰縣府表示，將派人代理北斗鎮長，另自判決日起3個月內完成補選。李玄在說，內心坦蕩，圖利與便民只有一線之隔，坦然面對司法判決，雖覺得很冤枉，但他會去報到。

李玄在與其妻楊麗香都擔任過北斗鎮長，楊麗香擔任北斗鎮長時，李玄在是楊的服務處主任，2017年間，他疑接受傅男請託，讓裝有剩餘磚塊、混凝土的砂石車砂石車進入掩埋場傾倒，不用支付處理費用，不法利益為3萬8045元，遭彰化地檢署檢察官依涉及圖利罪嫌提起公訴。

去年12月間，李玄在不服台中高分院更一審判決提出上訴，並順利當選北斗鎮長，然最高法院今天宣布維持台中高分院更一審的判刑1年10月、褫奪公權2年判決，全案定讞。

彰縣府民政處長賴致富說，依《地方制度法》規定，李玄在將被解職，縣府會派人代理北斗鎮長，由於剩下任期超過2年，應自事實發生之日起3個月內完成補選，也就是在判決發生之日起3個月內完成補選。

彰化地檢署表示，檢察官已會同警方啟動防逃機制，並請北斗警分局於今天下午到北斗鎮公所，將依法進行傳喚入監執行程序。

李玄在指出，他沒有愧對鄉親，從政以來清清白白，圖利跟便民只有一線之隔，面對判決，他現在只能坦然面對司法，對判決結果覺得很冤枉，他會去報到。

李玄在的妻子楊麗香被問到是否再度代夫出征時難掩失落情緒，強調目前只能與夫婿忍痛接受和面對這樣的結果，並說2017年李玄在只是一介平民，沒有公職，何來圖利之說，這樣的司法令人心冷，她不知道自己還有沒有熱心再為民服務，將再沈澱兩天思考未來動向。