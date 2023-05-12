第76屆世界衛生大會（WHA）將在瑞士日內瓦舉行，台灣在2009年至2016年間皆以觀察員身分參與會議，然而自2017年起即因政治因素未再受邀。中華民國醫師公會全國聯合會今天號召21大醫事團體舉行記者會，呼籲世界衛生組織（WHO）屏除政治因素，讓台灣與全世界共同攜手拯救生命。

今年WHA將於5月21日至30日於日內瓦舉辦，我國連續7年未受邀，但衛福部長薛瑞元預計19日率團前往，表達台灣希望成為觀察員的立場。國內21大醫事團體代表今天齊聚一堂，共同向WHO發聲，支持台灣重回WHA。

醫師公會全聯會理事長周慶明表示，40年來台灣36萬名醫事人員不遺於力照顧人民健康，更積極與世界各國從事醫療及健康照護交流，尤其新冠疫情3年多來，台灣全民團結合作疫情的成果，台灣非常願意把相關防疫經驗分享予世界各國，同時也亟需各國就防疫、醫藥衛生等各方面的新知與經驗進行交流，共同為維護全球民眾生命健康盡一份心力。

「WHO將台灣排除在全球醫療體系之外，違背了這次大會的主題，更違背了WHO的憲章精神。」周慶明表示，擁有115個會員國，代表全世界數百萬醫師的世界醫師會（WMA），每年皆正式致函WHO幹事長，呼籲WHO邀請台灣參與WHA，今年信中更強烈表達台灣在全民均健、公共衛生預防的表現可說是「WHO最棒的學生」，卻被WHO排除在外，文末並再度要求譚德塞幹事長為台灣打開WHO大門。

多位醫事團體代表指出，健康不分國界，排除台灣參加WHA除了影響台灣人民基本人權，也是影響世界健康體系，造成不可抹滅的影響；今年已是第7年召開國際記者會，也希望是最後一次。

21大醫事團體聯合表示，健康是基本人權，台灣2300萬的人民有權參與WHA，且台灣作為全球醫衛的優等生，有能力對全世界做出貢獻；去年第75屆WHA中，除邦交國外，共有美國、英國、澳大利亞、法國、德國、加拿大、日本等11個理念相近國家為台灣仗義執言，顯見台灣參與WHA已然成為國際間之共識，相信今年挺台的國家將會更多、力道更強烈！