陸發航行警告 杭州灣12日進行實彈軍演 16:472023/05/12 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 浙江海事局11日發佈消息，從5月12日7時至21時之間，於杭州灣部分水域進行實彈發射訓練。（央視軍事） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據中國海事局網站消息，浙江海事局11日發佈航行警告，將從5月12日7時至21時之間，於杭州灣部分水域進行實彈發射訓練活動，期間船舶禁止駛入。 警車突衝撞總統官邸旁人行道 驚動駐衛警 經濟復甦吸力 Q1逾萬家新設外企落戶大陸 尋覓台灣觀光新亮點 123個景點12日起開放票選 #航行警告 #12日 #進行 #杭州 #陸發 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸駐澳大使肖千稱中澳經貿正面臨重要視窗期 10:052023/05/12 兩岸 頭份市衛生所2023年鍾意樂活 苗栗健康遊系列製茶篇 14:412023/05/12 寶島 防中捷憾事重演！許淑華要求北市府1事 建管處回覆讓她怒了 14:162023/05/12 政治 福原愛閃電現身上海粉絲暴動 網猜來見大陸金主 11:182023/05/12 娛樂 TDR未經主管機關核定 金管會陷人民於罪恐觸「偽造文書」 13:112023/05/12 社會 台灣首例！供應國際細胞治療原料 永笙與美國CytoImmune簽署合作契約 14:542023/05/12 財經 《百貨股》大魯閣參與都更有成 整合南港近6千坪地、擬115年申請建照 08:082023/05/12 財經 NBA》俠客、惡漢嘲笑一眉哥詐傷 追夢反駁：這足以改變生活 08:172023/05/12 體育 大陸萬噸大驅編隊繞日巡航？ 軍事專家：沒什麼可大驚小怪 09:322023/05/12 兩岸 同框賴清德遭疑台獨 魔獸道歉：無意傷害任何人 12:582023/05/12 政治 林依晨沒主動撇婚變 陸網友發現她「私下兩動作」耐人尋味 15:582023/05/12 娛樂 丈夫突遭變故妻子1人苦撐四口家計 暖警送愛渡難關 10:172023/05/12 社會 中捷列車撞吊臂事故 盧秀燕展開「4大措施」 13:112023/05/12 政治 第4艘100噸級海關巡緝艇交船 配備監控及夜視系統 14:202023/05/12 政治 汶川地震15周年 四川甘孜州瀘定縣凌晨4連震 最大規模4.5 10:352023/05/12 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。