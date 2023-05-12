中國大陸外交部發言人汪文斌12日主持例行記者會。記者提問，據報導，日本外相林芳正、北約祕書長史托騰柏格分別在接受媒體採訪時，確認雙方正磋商北約在日本開設聯絡處，對此，汪文斌質問，到底意欲何為？

汪文斌表示，北約多次公開表示，北約作為區域性聯盟的定位沒有變化，不尋求地理突破，亞太地區不是北大西洋地理範疇，也不需要建立「亞太版北約」，但北約卻不斷強化與亞太國家的關係，執著東進亞太干預地區事務，挑動陣營對抗，到底意欲何為？這已經引起國際社會，特別是亞太地區國家的高度警覺，希望有關方面不要因謀求所謂地緣利益而破壞地區的和平穩定。

汪文斌指出，外界也很關注，日本是否真的要充當「北約亞太化」的「急先鋒」。亞洲是和平穩定的高地，合作發展的熱土，不應成為地緣爭奪的決鬥場。由於近代軍國主義侵略那段歷史，日本的軍事安全動向一直備受亞洲鄰國和國際社會關注。中方敦促日方認真汲取歷史教訓，堅持走和平發展道路，不要做破壞地區國家間相互信任，損害地區和平穩定的事。

此外，汪文斌就記者提問中方會不會參加13日在瑞典斯德哥爾摩舉行的歐盟亞太地區國家外交部長會議時回應，亞太是合作發展的熱土，不是地緣政治的棋局，任何地區合作架構都應順應和平與發展的時代潮流，增進地區國家間的互信與合作，體現開放、透明、包容，而不是執著於過時的冷戰思維，以意識形態劃線挑起分裂和對抗。