成大醫院3年前規畫自辦專屬護師節活動，卻遇上新冠肺炎疫情攪局，今年終於解封，13日在開元振興公園舉辦專屬1500名護理師的草地音樂市集，一般民眾也可共襄盛舉，一起在草地野餐看表演。

成大醫院護理部歷年慶祝護師節活動，除了頒獎傳光活動，就是辦桌吃飯，基層感覺了無新意，護理部3年前打算到戶外自辦專屬市集活動，找來新美街「吃米不知米街」團隊，規畫1場草地音樂市集，不料遇上疫情爆發，原以為就此停辦。

今年疫情解封，這項活動13日如願登場，是成醫護理部首度嘗試在戶外辦市集活動來慶祝護師節。

活動除了70攤市集攤位，還有院方自選的表演團體，包括網路帶動唱知名的瘋狂麥克斯、2人樂團黑旋風等，成醫護理師憑手環認證可進入舞台搖滾區，也可免費租用搭野餐的帳篷與野餐墊，各攤商品還可優先購買。

成大醫院護理師共有1500人，加上行政人員有2000多人，今年首度嘗試在戶外公開慶祝護師節活動，護理師家人與一般民眾也可參與，讓辛苦3年的基層護理師，有機會參與草地市集野餐，放鬆緊繃的工作壓力。

成醫護理部的草地音樂市集現場表演從周末傍晚4時45分開始，共有7組成大醫院挑選的網紅藝人輪番上場，活動直到晚間8時40分結束，提供成大護理人員假日放鬆的去處，活動雖以成醫護理人員優先，一般民眾仍可參與。