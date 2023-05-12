「五月天」近日正在澳洲舉辦「好好好想見到你」演唱會，於當地時間12、13日在墨爾本盛大開唱，豈料在開唱前主辦單位上週突然宣佈改換場館，從John Cain Arena更換至更大的Rod Laver Arena舉行，該消息宣佈後，卻導致許多歌迷的位置隨機被更動。

不少歌迷紛紛在網路上發文抱怨，「墨爾本為什麼臨時換場地，為什麼隨意打亂已售門票，為什麼打亂方式讓這麼多人位置變得非常差？」、「原因是什麼？考量因素是什麼？參考標準又是什麼？這種事情全世界發生過幾次？又是什麼原因發生的？」甚至還在主唱阿信IG留言洗版，引起大批粉絲熱議，歌迷們希望主辦能趕緊妥善處理。

對此，五月天所屬相信音樂12日回應：「獲知消息後，立刻協助當地主辦及票務公司緊急處理並發文回覆歌迷，開始緊急出動多位專人負責處理門票事宜，持續聯繫歌迷，謝謝大家的諒解。」並提到，由於John Cain Arena原場地器材入口太小，器材搭建需花費原本的2~3倍時間，將影響原訂的演出日期。為避免大幅度縮減舞台規格，想完整呈現演出效果，因此當獲知Rod Laver Arena場地釋出檔期，緊急更換較大場地。對於當地票務機制的失誤造成歌迷困擾與不便，致上最深的歉意。