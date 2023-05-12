彰濱秀傳醫院發表醫薩刀內側蒼白球燒灼術，這是治療帕金森氏症新技術。（院方提供／孫英哲彰化傳真）

彰濱秀傳醫院醫薩刀中心日前在國際權威醫學期刊-新英格蘭雜誌《The New England Journal of Medicine》發表「突破性治療帕金森氏症的新技術—醫薩刀內側蒼白球燒灼術」，提出透過高強度聚焦超音波燒灼內側蒼白球中的特定神經細胞，緩解帕金森氏症患者的症狀。該文發表後獲得國內外醫界好評，引發討論。

彰濱秀傳神經內科醫師吳佩翰表示，帕金森氏症是神經系統疾病，症狀包括顫抖、僵硬、運動遲緩等。通常以口服藥物或手術等方式治療，但存在一定的局限性，例如，藥物治療可能會出現副作用，手術治療則可能會造成風險和併發症，尋找更為有效和安全的治療方法一直是醫學界的研究重點。

該院醫薩刀中心主任張維傑指出，醫薩刀俗稱磁振導航聚焦超音波治療儀，秀傳於2017年自以色列引進最先進的腦部治療儀器。為了研究帕金森氏症的全新治療方式，擬訂計畫進行一項名為《Trial of Globus Pallidus Focused Ultrasound Ablation in Parkinson’s Disease》的研究，即透過高強度聚焦超音波對內側蒼白球中的特定神經細胞進行燒灼，從而緩解帕金森氏症患者的症狀。

張維傑說，該研究招募40名帕金森氏症患者進行實驗，其中20名患者接受了醫薩刀透過內側蒼白球治療，另外20名患者接受了假手術治療作為對照組。結果顯示，接受醫薩刀治療的患者在6個月、12個月以及24個月後的運動評分均優於對照組；同時，該治療方法也並未出現嚴重的副作用和併發症。

彰濱秀傳顏鴻章院長說，醫薩刀中心將此研究成果於國際權威醫學期刊-新英格蘭雜誌《The New England Journal of Medicine》上發表，引起了全球醫學界的高度關注，他今天在發表會上送花，慶賀醫薩刀中心登上國際舞台。

透過醫薩刀內側蒼白球燒灼術治療的優勢還包括非侵入性、無需開腦、手術時間短、康復期短，並且可以保留患者大部分腦功能，具有很大的應用潛力，該療法可成為4萬名帕金森氏症患者治療的新選擇。