2023年第34屆馬來西亞ITEX國際發明展在吉隆坡會議展覽中心舉行，12日公布獲獎名單，這次超過19個國家近千件作品參賽，其中，朝陽科技大學5件參賽作品全數獲獎，勇奪3金2銀的好成績，展現師生豐沛的研發實力。

榮獲金牌的作品「葡萄藤碳智能肥料」，為朝陽科大應用化學系學生張峻瑋的發明，主要是利用廢棄的葡萄藤製成生物炭，研發成為環保型的緩釋肥料，達成綠色經濟循環理念。

同樣獲得金牌的「無電池式誘蟲盒」為朝陽科大資訊與通訊系學子謝浚揚、黃閔廷等5人，運用應用化學系自行開發的費洛蒙誘引技術所研發，當誘捕抓的害蟲數量過多時，誘蟲盒內部的機構會翻轉並改變顏色，因此在未使用晶片與相關軟硬體的情況下，透過簡單影像辨識（如無人機拍攝），即可得知蟲害的情況，大幅降低蟲害監控成本提高農民架設的意願，達到推廣無毒農業與友善環境的目的。

另朝陽科大工業設計系學子徐展惟、陳海威則以發明「小型高效能生物炭燃燒系統」獲得金牌，該作品主要以環保、無汙染之小型碳化爐為主，可供社區或中小型農田使用，把農業廢棄物在汙染循環中去除，並將燒製過後之生物炭及灰燼重新投入農業養殖中，且產品設計上可完全燃燒，有效減少燃燒時產生的廢煙，達到環保永續。

朝陽科大資訊工程系學子姚冠宇發明的「高速攝影測速系統」獲銀牌獎，主要開發高速攝影測速系統，以偵測超速車輛，系統改善了現有雷達測速照相與區間測速照相所帶來的問題，除有效改善以雷達回波來計算車輛的速度造成失準，同時可針對影像上多台車輛進行速度量測。

景觀及都市設計系學生鄭銘為等3人共同發明的作品「保樂提-環保改良包裝」，則透過設計改善外盒包裝，消費者在撕開外盒的同時即可提起，不用另外購買塑料提袋。此外，沿著摺痕翻摺後亦可做為簡易手機支架，透過包裝優化及改進，減少製造浪費，同時達成環保和便利的雙贏效果。

朝陽科大校長鄭道明表示，師生發明作品逐漸在國際發明展上嶄露頭角，迄今已榮獲76金、108銀、44銅及37特別獎之佳績，並在各項創業以及商品化競賽中獲獎，而產學合作處亦已輔導多件作品與廠商洽談專利技轉，未來將更進一步結合創新育成中心，輔導獲獎學生團隊創業。