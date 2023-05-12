好市多販售「Kirkland Signature科克蘭冷凍3種綜合莓」，日前被檢驗出A型肝炎病毒，12日北市突增1例通報個案，是一名70多歲女性，3月買過好市多藍莓並食用，5月出現紅疹症狀就醫，北市衛生局疾管科長張惠美表示，昨日確實有接獲1例通報，目前北市累積2例通報，檢驗結果都排除感染，後續會密切注意。

張惠美表示，昨日確實有接獲一例通報，檢驗後已排除感染，目前北市累積2例通報，都曾食用好市多冷凍莓果，檢驗結果都排除，目前無確定感染病例，北市9日也已在衛生局官網建立「進口冷凍莓果檢出A型肝炎病毒事件」專區，方便民眾查詢。

張惠美也說，衛生單位只要接到醫院通報就會疫調，並詢問民眾是否有食用冷凍莓果，了解發病狀況、發病日、確認感染源等，也會注意同住家人飲食狀況，會繼續密切觀察冷凍莓果是否都下架回收，並注意醫療院所有無通報個案。

衛生局統計，截至5月11日，冷凍綜合苺累共下架7070.4公斤，退貨量共3585.5公斤；冷凍藍莓下架量共計1813.73公斤，退貨量共計2619.5公斤；冷凍草莓架上已無商品，退貨111.5公斤，已查核北市418家餐廳、飲料店及麵包店等各類食品業者，未查有使用違規批次產品。