警方查獲大量毒品。（警方提供）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

24歲鄭姓男子在桃園市重劃區門禁森嚴高級社區租屋，經常以遛狗為掩護，在路邊或鄰近公園與毒蟲交易毒品，但因深夜頻繁出門遛狗，引起警方懷疑，經多日蒐證，日前趁鄭男再度外出交易時，當場起獲K他命7包，隨後至租屋處搜索，再起獲毒咖啡包46包、電子磅秤、分裝袋等證物，偵訊後全案依法送辦。

新北市刑警大隊表示，根據線報指稱，鄭男以門禁管制森嚴的高級社區為販毒據點，經幹員多次前往觀察，發現鄭男總在深夜帶上哈士奇愛犬外出遛狗，且都會與不特定人士接觸，懷疑實際在交易毒品，日前幹員趁鄭男外出完成毒品交易時，現身將鄭男及買家逮捕，並起獲大量毒品。

新北警局表示，新北市去年全般刑案犯罪人口率為每10萬人口717.52人，竊盜犯罪人口率為每10萬人口84.21人，均為六都最低，顯示新北市雖為全國人口最大都市，但犯罪人口狀態表現仍較佳。且今年迄今新北市已查獲非法槍械34支，為六都成果最佳，今年在防制營業場所涉毒及檢肅治平專案成果，均為六都名列前茅。

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