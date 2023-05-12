俄羅斯入侵烏克蘭成為眾矢之的，遭國際社會強烈撻伐，而南非則是為數不多，不願表態的國家之一。美國大使近日指控，南非向俄羅斯提供武器。消息一出，南非幣對美元匯率周四（12日）一度重挫2.4%，來到19.3413，創下歷史新低。

商業內幕報導，美國駐南非大使布里吉特（Reuben Brigety）爆料，美國確信一艘遭制裁的俄羅斯船隻「R夫人」（Lady R），去年12月停靠在南非首都開普敦附近裝載武器，並運回俄羅斯。

布里吉特警告，「向俄羅斯提供武器的問題非常嚴重，我們認為這個問題尚未獲得解決」並呼籲南非開始實行「不結盟」政策。

R夫人是去年已經遭美國制裁的俄羅斯公司Transmorflot所擁有，停靠開普敦時疑似關閉應答機。

而在美國指控南非向俄羅斯提供武器後，南非幣周四跌至歷史新低，兌美元匯率一度跌至19.3413，跌幅2.4%，今年迄今已跌11.5%。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）接受質詢時表示，正在調查此事。今年1月，自俄烏戰爭爆發以來，南非政府否認批准向俄羅斯出售任何武器。

由於拉瑪佛沙被認為與克里姆林宮關係密切，這些指控增加對其的審查。美媒指出，除了地緣政治緊張局勢以外，供電短缺和大陸市場成長乏力也都是南非幣表現不佳的原因之一。