針對Evolution Sports舉辦11日舉辦艾佛森見面會過程出現不少瑕疵與問題，引爆球迷嚴重撻伐聲浪，身為主辦單位的Evolution Sports在12日緊急發布道歉聲明，強調是他們訓練不足與安排不夠周延造成種種缺失，更打算拿出150張艾佛森簽名明信片作為賠償，沒想到球迷不但不買單，更為了這次賠償還要抽籤，且僅限制一樓與VIP座位購票球迷可以參加，嚴厲批評主辦單位道歉與賠償毫無誠意。

以下是Evolution Sports的道歉聲明內容，「對於見面會安排球星繞場一事，因繞場過程中，球星停下來簽名時，現場出現失控推擠，球星本人數次遭受擠壓，經球星安全顧問與主辦單位緊急反應，為避免球星被推擠拉扯受傷，繞場被迫停止，造成許多球迷期待落空，主辦單位在此誠摯致上最深的歉意，也對繞場秩序控管不周反省檢討。

Evolution Sports責無旁貸，在此跟大家鄭重道歉，對於現場的場控和工作人員的訓練不足等，所有的批評指教我們都虛心接受，我們安排不夠周延，也必會深刻檢討改進，在此跟各位致上最深的歉意，對不起讓大家失望了。

由於各家球星個性不同，很多各位希望的見面會形式和內容，要執行是有困難的，最終的活動流程是在跟經紀公司反覆溝通後雙方共識下的結果，我們真的盡力了，並非執意而行，非常抱歉。

而也因為AI的真性情，昨晚在場上有好多流程之外的彩蛋，如直接倒地休息，在知道沒有鞋子換的情況下堅持把鞋子送出去，堅持光腳回飯店，提議臨時跟球員玩遊戲等，這些真的是我們始料未及的事，也讓我們見到AI最真性情的一面。

至於NBA頂級訓練師Phil Handy的活動是在七月，活動預告沒有寫上日期造成大家誤會，是我們的疏忽，在此跟大家道歉。

現場由於座位資訊錯誤，造成對號不易及一樓特區K排的不便，我們深感抱歉，請被影響換位的K排球迷私訊我們，我們會聯繫處理後續事宜。

在此為活動的缺失和我們的不足，再次跟大家鄭重道歉，我們將另行提供150張AI簽名明信片表示歉意。我們會依照座位圖及票價比例抽出150名觀眾，寄給您AI的簽名明信片，抽獎區域將限制在VIP及一樓特區，得獎名單會盡快公布在臉書和IG，請大家把票根留好，屆時憑票私訊核對。

Evolution Sports 再次為活動控管不週延跟各位致歉，我們會深刻反省及檢討，謝謝大家。」