由高雄流行音樂中心製作主辦，結合最新燈光科技與原汁原味藍寶石大歌廳演出的「2023真愛秀．藍寶石大歌廳演唱會」，13日起接連兩天將在海音館盛大開演，今年安排母親節檔期演出感謝廣大歌迷及為人子女展現孝心支持，14日母親節當天場次所有門票已提前售罄，13日場也所剩不多，高流提醒想要進場欣賞的歌迷朋友，要把握機會提前購票。兩天活動期間場外還規劃「回憶售票亭」打卡點及「雄店－喜相逢海派商展」市集，歡迎民眾來高流聽音樂、享美食，闔家共度充滿跨世代回憶的母親節假期。

2023藍寶石演唱會周日場次已完售(高雄流行音樂中心提供)

2023藍寶石演唱會明、後（14）兩天登場，兩場演出將由知名藝人王彩樺及邵大倫共同主持，天后級藝人與歌手白冰冰、葉璦菱分別領銜，率領康弘、黃西田、蔡秋鳳、羅時豐、林淑容、澎澎、張秀卿、黃妃、西卿等歌手及藝人共同演出，13日場還有特邀嘉賓余天、李亞萍銀色夫妻檔。其中14日母親節場於下午16時30分開演，門票已提前完售，至於明日門票也剩下不多，想要進場民眾除可於ibon系統購票，明日海音館現場也提供售票服務，敬請歌迷把握時間購買。

2023藍寶石演唱會海音館場外同步規劃雄店－喜相逢 海派商展，圖為去年舉辦盛況(高雄流行音樂中心提供)

今年藍寶石演唱會除場內演出精彩，高流於海音館場外2、3號出入口間特別設置本次藍寶石演唱會專屬「回憶售票亭」打卡點，完美復刻七零年代不斷上演搶票場景的藍寶石售票口，紅白遮雨棚、古早味壓克力燈箱與字體，秀出今年兩天精彩演出卡司，日前一設置完成就引起行經民眾注意搶拍，開放時間僅有13及14日兩天，民眾要把握時間現場捕捉藍寶石搶票成功的剎那回憶。

回憶2023藍寶石回憶售票亭打卡點(高雄流行音樂中心提供)

此外配合藍寶石兩天演出，今年海音館前廣場也再度舉辦「雄店－喜相逢海派商展」，去（2022）年有超接地氣的唰嘴烤黑輪、香噴噴烤香腸、冰涼愛玉，今年加碼升級更多在地美食、古著選物、職人手作參展，13日場下午15時至22時、14日場下午14時至20時準時開場營業，要讓民眾場內聽懷念、場外享用各式各樣古早味美食及老物件，與親朋好友共度一個充滿藍寶石青春回憶的母親節。