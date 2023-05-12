一名女網友日前第一次回婆家提前過母親節，飯後小姑端出一碗「吃剩的」西瓜，說是特別留給她吃的，連家中小孩要吃都不行，但她心想早上有看到整顆大西瓜，如今碗裡的只剩少量「不甜的白西瓜」，她因此頻找理由婉拒小姑，小姑最後暴怒把整碗西瓜丟掉；其他網友紛紛不挺原PO「有問題的是你」。

該女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，今年是她婚後第一次回婆家過母親節，今年是提早過，當天她與公婆相處地很和睦，吃完飯後小姑突然端出一碗切好的西瓜，要孩子拿給她吃，還對孩子說「不准吃喔，你們剛剛都吃過了，這是留給你們舅媽吃的」。

該女網友看見小姑的孩子端來西瓜，笑說孩子想吃可以多吃點，但小姑堅持說「這是屏東大西瓜喔，我們剛剛都吃過了，這留給你吃的」，原PO當下心想她早上時就有看到該西瓜，質疑小姑「把甜的全吃了，然後留白西瓜，我真的是好感動」，後來她與孩子維持尷尬的情況約半小時。

小姑發現該女網友不想吃西瓜，原PO的丈夫也幫腔說孩子可以多吃點，最後小姑突然勃然大怒說「不吃！拿過來我拿去廚房丟了！」其他網友留言「難搞的舅媽，不管留下的是什麼，至少人家真的有那份心」、「這次我站在您所謂的毒菇那邊！其實有問題的是您」、「如果我女兒未來在婆家跟你行為一樣，我一定感到很丟臉」、「感覺是以小人之心度君子之腹的媳婦，菇特地留給你還不行？」