人類對宇宙的探索從未停止，最近天文學家觀測到一個規模相當於太陽系100倍大的火球，它的亮度是太陽的兩兆倍，認定是有史以來最大的宇宙爆炸。科學家將它命名為AT2021lwx，也因為能量太過驚人，又暱稱為「恐怖芭比」（Scary Barbie）。這項研究已發表在《皇家天文學會月刊》（Royal Astronomical Society）。

綜合《衛報》、半島電視台（Al Jazeera）報導，英國南安普敦大學（University of Southampton）的研究團隊指出，名為AT2021lwx的大爆炸發生在距離地球約80億光年之外，至今已持續超過3年。爆炸發生的原因，可能是一個比太陽大幾千倍的巨大氣體雲，遭到超大質量的黑洞吞噬，因此爆發了劇烈燃燒。

A team of astronomers led by researchers at @unisouthampton have discovered the largest cosmic explosion ever witnessed. 💥



Known as AT2021lwx, it is more than 10x brighter than any known supernova. The research is published in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. pic.twitter.com/LWaX4mbuWx — Royal Astronomical Society (@RoyalAstroSoc) May 12, 2023

團隊負責人魏斯曼博士（Dr. Philip Wiseman）說，他很慶幸大爆炸發生在距離我們十分遙遠的地方，「AT2021lwx在3年內釋放出的能量，是太陽花100億年釋放的100倍。」

AT2021lwx最初是在2020年，由加州理工學院主導的「史維基瞬變設備」（Zwicky Transient Facility）計畫發現。起初研究人員以為自己觀測到超新星或彗星劃過天空的景象，但經過進一步計算，得知該天文事件的位置後，他們意識到這是一個極其罕見的發現。

We first thought AT2021lwx aka ZTF20abrbeie aka #ScaryBarbie was a superluminous supernova from a massive star. But no theoretical models came close to explaining the terrifying energy output that continues to this day. A supermassive black hole seems to be the only solution. pic.twitter.com/GldfFWltJc — Danny Milisavljevic (@astro_dan_mil) April 26, 2023

由於爆炸超出超新星的合理範圍，研究團隊推測事因源自於「潮汐破壞」（tidal disruption），指的是一個物體，例如恆星，「遊蕩」到距離黑洞太近的地方並遭到摧毀。但模擬結果顯示，恆星要達到規模如AT2021lwx的爆炸，需要15倍的太陽質量，相當罕見。研究人員因此推測，應該是巨大的氣體雲墜入黑洞，形成了這起大爆炸。

事實上，AT2021lwx並不是最耀眼的天文現象。天文學家在去年10月觀測到有史以來最亮的一次伽馬射線暴「GRB 221009A」，但這個現象只維持了幾分鐘。相較之下，AT2021lwx還在持續，意味著整體釋放的能量要大得多。