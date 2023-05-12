興富發建設台中文心愛悅建案10日發生塔吊吊臂掉落至台中捷運軌道，造成1死10傷事故，興富發在台南目前有2處大樓建案施工，台南市政府工務局12日稽查興富發建設位於安平區漁光段891地號建築工地，發現部分施工鷹架與外牆間距過遠、未設防護措施等違失，將依違反建築法第63條規定裁罰，下周將再複查。

興富發目前在台南的安平區、安南區各有1處大樓建案施工中，目前安平進度約35％，前後共檢查7次，最近1次檢查日期為5月5日；安南區建案共檢查4次，最近1次檢查日期為3月15日，均查無違規。不過，南市府工務局今天前往興富發建設安平區建築工地稽查，稽查人員現場發現部分施工鷹架與外牆間距過遠，且未設防護措施，另也揪出拉桿鬆脫、部份安全圍欄未施作等多項缺失。

工務局強調，針對今天稽查違失將依違反建築法第63條規定，並依同法第89條進行裁罰，各處起造人、承造人、監造人1萬8000元至9萬元罰鍰。

南市府工務局指出，台南市自2021年迄今，已有近300件逾6層供公眾使用建案申報開工，未來將依各建築法規權責，不定期派員至轄內營造工地進行施工安全稽查，責令營建工地務必遵守相關規範，並在行政作業加強施工計畫書核實，以維護公共安全。